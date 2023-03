Europas Leitbörsen weiten Verluste aus, Bankenwerte stark unter Druck

Gemischte Signale für die Konjunktur im Euroraum brachten am Freitag die Einkaufsmanagerindizes für März. So legte zwar das Barometer für die gesamte Privatwirtschaft überraschend zu, jedoch gab der Index für das verarbeitende Gewerbe weiter nach und deutet weiter ein schrumpfen des Sektors an. Ein Abschwung in der Industrie würde zeitlich verzögert auch die anderen Bereiche bremsen, erklärte Christoph Weil von der Commerzbank. "Die deutliche Eintrübung des wirtschaftlichen Umfeldes spricht weiterhin für ein Schrumpfen der Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte", so der Commerzbank-Ökonom.

Relativ stabil blieben am Freitag lediglich einige antizyklische Werte. Der Subindizes der Nahrungsmittel- und der Gesundheitsbranche wiesen am Branchentableau mit jeweils etwa einem halben Prozent minus vergleichsweise geringe Abschläge auf. In London fanden sich Aktien wie AstraZeneca (plus 0,4 Prozent) und British American Tobacco (plus 0,5 Prozent) unter den wenigen Gewinnern wieder.