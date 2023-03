Gläubiger stimmen Sanierungsplan von Galeria Karstadt Kaufhof zu

Deutschlands letzte große Warenhauskette Galeria wird nicht zerschlagen. Die Gläubigerversammlung in Essen billigte am Montag mit großer Mehrheit den Sanierungsplan für den Konzern, wie dieser mitteilte. Der Galeria-Bevollmächtigte Arndt Geiwitz erklärte,

der Plan gebe „Galeria Karstadt Kaufhof beste Chancen für eine Rückkehr in die Erfolgsspur“.