Börse aktuell: Deutlicher Gewinneinbruch bei SAP

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit moderaten Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,46 Prozent auf 2.936,13 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime ermäßigte sich um 0,41 Prozent auf 1.483,96 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es nach einem freundlichen Start leicht nach unten. Viele Anleger dürften die weiteren Entwicklungen rund um die Pipeline Nord Stream 1 und die italienische Regierungskrise sowie den EZB-Zinsentscheid am Donnerstag abwarten.

Gut gesucht waren in Wien am Mittwoch die Ölwerte: Aktien des Öl- und Gaskonzerns OMV legten bei hohem Volumen 0,7 Prozent zu. Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann stiegen um 1,9 Prozent. Unter den Tagesgewinnern im prime market fanden sich auch Palfinger (plus 3,98 Prozent) und AT&S (plus 2,89 Prozent).