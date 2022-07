Österreich betoniert sich zu - das pusht die Hitze

Die Hitzewelle überrollt Österreich. Doch was für die einen Anlass für Badespaß ist, hat für andere dramatische Folgen. So fordert die Hitze in Österreich jedes Jahr mehr Todesopfer als der Autoverkehr, sagt die Österreichische Hagelversicherung (ÖHV).

Vor allem in den Städten ächzen viele Menschen unter den hohen Temperaturen. Und es reißt nicht ab: Dieses Jahr gab es in Wien bereits 25 Hitzetage, also Tage mit über 30 Grad Spitzentemperatur. Und der August kommt erst. Für die ÖHV ist seit Jahren eine der Hauptursachen dafür der enorme Bodenverbrauch.