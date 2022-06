Flächenverbrauch und mehr Verkehr durch neues Lager in St. Pölten

Weiters rechnen die Grünen mit „katastrophalen ökologischen Auswirkungen“ durch Versiegelung des Rewe-Areals. „Im Wachstumswahn der Stadt St. Pölten und der regierenden SPÖ hat die Thematik des Flächenverbrauchs keine Relevanz“, weiß Gemeinderat Paul Purgina. „Die massive Bodenversiegelung“ stoße auch vielen Bürgern sauer auf, betonen die Grünen. In welchem Ausmaß der Flächenverbrauch in der Landeshauptstadt voranschreitet, lasse sich laut ihnen auch an Zahlen ablesen.

Versiegelung bremsen

Einer Erhebung der Rechercheplattform Addendum zufolge lag die Bodenversiegelung im Jahr 2016 bei 239 m2 pro Einwohner. Dieser Wert sei seither auf 257 m2 gestiegen, wie die St. Pöltner Grünen nun berechneten.

Deshalb forderte die Oppositionspartei in der Gemeinderatssitzung eine „Versiegelungsbremse“. Konkret soll damit ab 2030 der jährliche Bodenverbrauch auf 1,2 Hektar gedeckelt werden. Außerdem brauche es einen Fonds, „welcher private und öffentliche Entsiegelungsprojekte fördere und finanziell unterstütze“. Damit entstehe Verbindlichkeit und eine langfristige Strategie für die Stadt, so die Grünen.

Zustimmung für den Dringlichkeitsantrag gab es bei der Sitzung neben den Grünen nur von der FPÖ und ÖVP-Gemeinderat Josef Brader.

