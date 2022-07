So viel Österreich steckt wirklich im Kaisersemmerl

ÖVP-Landwirtschaftssprecher Georg Strasser fordert die Einzelhändler nun zu Veränderungen auf. Zum einen sei es eine Frage der Ehre, offen mit den Konsumenten zu kommunizieren. Zum anderen ist auch ein AMA-Gütesiegel für Brot- und Backwaren in Arbeit. Ziel soll "A hoch 5" sein, die Produkte sollen also in Österreich angebaut, geerntet, aufbereitet, gemahlen und gebacken werden. Damit soll dem Konsumenten Transparenz geboten und die Wertschöpfung in Österreich erhalten werden.