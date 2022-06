Oberlaa: Mit Brot gegen den Bodenverlust

In Oberlaa will man darum verstärkt auf das Thema aufmerksam machen und der Landwirtschaft ein eigenes Gesicht geben – und zwar in Form eines Brotes. Mehrere Landwirte haben sich dafür mit der Mühle von Müller Philipp Polsterer und der Bäckerei Schrott zusammengetan und das Oberlaaer Bauernbrot entwickelt.

„Wir wollen das Bewusstsein für die Wiener-Agrarwirtschaft und den Wert der Böden stärken“, sagt Biobauer Markus Sandbichler. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges habe sich die Haltung zur biologischen Landwirtschaft verändert. Durch die steigenden Preise würden Bioprodukte als Luxusgüter abgestempelt. Das Bauernbrot solle zeigen, dass eine nachhaltige und bewusste Landwirtschaft in Wien möglich sei. Die Hauptzutaten Roggen und Weizen stammen von den Bäuerinnen und Bauern der Erzeugergemeinschaft Oberlaaer Bauern und werden in einem Umkreis von maximal 15 Kilometer um den Ortskern Oberlaas angebaut. In einem Umkreis von maximal 30 Kilometern werden diese dann verarbeitet – also gemahlen und gebacken.

Alle Mitwirkenden sind Familienbetriebe. „Manche sind schon seit zehn Generationen hier ansässig, da hat Oberlaa noch nicht einmal zu Wien gehört“, erklärt Sandbichler. Politiker und auch Handelsketten müssten die Bedeutung von regionalen Lebensmitteln mehr unterstreichen, sagt Polsterer. Anhand von Ländern in Nordafrika, die sich nicht selber versorgen können, sehe man derzeit, wie schlimm es sei, wenn die Versorgung zusammenbreche. Von der Politik wünsche er sich Unterstützung beim derzeit herrschenden Arbeitermangel.

Besonders seien die Konsumenten gefragt, so Sandbichler. „Auf die muss man sogar noch mehr hoffen als auf die Politik.“ Das Brot stehe für die Haltung, etwas in Richtung mehr Regionalität verändern zu wollen – ein Trend, der ohnehin schon durch die Pandemie befeuert wurde.