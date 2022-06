Getreidepreise auf Weltmarkt im Mai gestiegen

Getreide ist auf dem Weltmarkt im Monat teurer geworden. Die Preise etwa f├╝r Weizen seien den vierten Monat in Folge gestiegen und lagen im Mai um 5,6 Prozent ├╝ber dem Niveau des Vormonats April und um 56,2 Prozent ├╝ber dem Durchschnittspreis vom Mai 2021, wie die Ern├Ąhrungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen (UN) am Freitag in Rom mitteilte.

Produktion sinkt

Den Anstieg f├╝hrten die Experten auf einen angek├╝ndigten Exportstopp Indiens und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zur├╝ck, wo wegen des Konflikts geringere Produktionsmengen erwartet werden.