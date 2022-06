Getreide fehlt: Notstand im Tschad ausgerufen

Die ErklĂ€rung kam wenige Stunden bevor sich der PrĂ€sident der Afrikanischen Union Macky Sall am Freitag mit dem russischen PrĂ€sidenten Vladimir Putin in Sotschi treffen will, um eine Aufhebung der Ausfuhrblockade fĂŒr Getreide und DĂŒnger zu fordern.

Die Ukraine und Russland sind die grĂ¶ĂŸten Weizen-Exporteure weltweit. Afrikas 54 LĂ€nder importieren nach Angaben der Vereinten Nationen knapp die HĂ€lfte ihres Weizens aus der Ukraine und Russland. Russland ist außerdem ein wichtiger DĂŒngemittellieferant fĂŒr ein Dutzend afrikanische LĂ€nder.

Der Tschad ist eines von vielen LĂ€ndern in der Sahelzone, dem eine Hungerkrise bevorsteht. Das Horn von Afrika, vor allem Äthiopien, Kenia, Sudan und Somalia, ist mit der schlimmsten Trockenheit seit 40 Jahren konfrontiert. Auch Westafrika steht laut der UN kurz vor der schlimmsten Nahrungsmittelkrise seit zehn Jahren. Nach Angaben von Hilfsorganisationen könnten in der gesamten Sahelregion bald 60 Millionen Menschen hungern.