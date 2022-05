Gärtnerei Ganger gegen Stadt Wien: Streit beigelegt

Ein Spaziergang durch das Hausfeld am 1. April gab den Startschuss für den Planungsprozess. Anrainerinnen und Anrainer konnten in der Folge Feedback-Karten ausfüllen und an die Stadt schicken. Diese werden nun ausgewertet, Ende Juni werden die ersten Entwürfe für das Stadtteilentwicklungskonzept Hausfeld der Öffentlichkeit präsentiert.

Und auch die Gangers bringen einen Vorschlag ein: Der Familie schwebt ein „Agrar Quartier“ vor: „Ein Museumsquartier für Landwirtschaft, mit einem Platz zum Verweilen und Sachen zum Dazulernen“, sagt Daniel Ganger. Mit gemeinnützig geführten Gärten oder Schaugärten – ähnlich wie die Blumengärten Hirschstetten. Die „sehr lieben Kunden“ unterstützen die Familie mit Fachwissen.

Ein „Gegenkonzept“sei das nicht, die Gangers wollen schlicht „Ideen einfließen“ lassen. „Wir streiten nicht, wir versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden“, sagt Daniel Ganger. Im September, wenn der finale Plan für die Bebauung des Hausfelds stehen soll, werden die Gangers wissen, ob das auch funktioniert hat.