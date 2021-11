12.282 Unterschriften für Wiener Gärtnerei Ganger – Stadträtin kontert

„Vertrag einhalten“

Die SPÖ-Gemeinderätin Andrea Mautz-Leopold, Vorsitzende des Petitionsausschusses, äußert sich versöhnlich: „Die Gärtnerei Ganger ist ein Vorzeigebetrieb“, sagt sie zum

KURIER. Zu der Petition seien mittlerweile alle Stellungnahmen (unter anderem aus den Büros von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und Planungsstadträtin Ulli Sima) eingetroffen, die sich „unter Einhaltung der vertraglichen Grundlagen alle klar für den Erhalt von landwirtschaftlichen Betrieben aussprechen“.

Das sei „der gemeinsame Nenner, auf dem wir unsere gute Gesprächsbasis mit der Gärtnerei Ganger fortsetzen“, so Mautz-Leopold.

Der Teufel liegt aber – wie so oft – im Detail. Das zeigt ein genauerer Blick auf die Stellungnahmen.

Aus dem Büro der Wohnbaustadträtin heißt es etwa: Man habe die Gärtnerei bereits ab dem Jahr 2003 „in mehreren aktenkundigen (...) darauf hingewiesen, dass die Stadt Wien die Entwicklungsmöglichkeit im Gebiet Aspernstraße/Contiweg offen zu halten hat“.

"Keine Investitionen"

Auch dass „die berufsgärtnerische Nutzung auf städtischen Grundstücken nur eine vorübergehende sein“ könne, habe die Familie Ganger gewusst, heißt es in der Stellungnahme. Man habe der Familie stets „abgeraten“, größere Investitionen auf der Fläche zu tätigen.

Fazit: Eine Zusage, der Gärtnerei die Flächen weiterhin und dauerhaft zur Verfügung zu stellen, sieht eindeutig anders aus.

In der Wiener ÖVP, die die Gärtner in ihrem Kampf unterstützt, ist man empört: „Jetzt zeigt die SPÖ ihr wahres Gesicht. Landwirtschaft hat für sie in der Stadt nichts verloren“, so Landwirtschaftssprecherin Elisabeth Olischar. „Sie macht es Familienbetrieben absichtlich schwer. Für mich unverständlich.“

Fortsetzung folgt: am Donnerstag im Ausschuss.