Wiener XL-Bäume entpuppen sich als Großstadt-Bonsai

Was an den neuen Bäumen in der Zollergasse im 7. Bezirk besonders ist, fragte man sich gestern bei der seit Monaten erwarteten Einpflanzaktion. Auf den ersten Blick war das nämlich nicht klar. Man konnte sie kaum von einem Jungbaum in einer neuen Wohnhaussiedlung unterscheiden.

Die angekündigten XL-Bäume – also großkronige Bäume mit einem großen Stammumfang – wurden in die für sie vorgesehenen Löcher eingepflanzt. Zehn Meter hoch, vier Meter Kronenumfang und 25 Jahre alt hätten die prächtigen Ulmen sein sollen. Gedacht war, dass sie aufgrund ihrer Größe bereits im kommenden Frühling Schatten spenden.