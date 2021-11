Der Trude-Waehner-Platz ist eröffnet

Die 1900 geborene Josefstädterin musste in der Nazi-Zeit fliehen.

Gertrude Waehner war die Tochter von Theodor Wähner, Herausgeber der "Deutschen Zeitung" und Wiener Stadtrat. Sie studierte an der Akademie für Musik in Wien und in der Kunstgewerbeschule. Ihre Bilder wurden in Wien, Prag, Brünn, Belgrad. Zürich, Stockholm und Paris ausgestellt. Sie studierte auch in der Meisterklasse von Paul Klee.

Ab den frühen 1920er Jahren war Trude Waehner als Grafikerin und Malerin tätig. Im Dachgeschoss ihres Elternhauses richtete sie ein Atelier ein, das sich rasch zum Treffpunkt von Künstlern und Intellektuellen entwickelte. Hier verkehrten unter anderen die Kunsthistoriker Ernst Kris und Ludwig Münz, der Mathematiker Karl Menger, der Nationalökonom Otto Neurath, die Philosophen Karl Popper und Felix Kaufmann, der Psychologe Bruno Bettelheim sowie die Psychoanalytikerin Edith Buxbaum. Über gemeinsame Bekannte fand Waehner auch eine Verbindung zum Wiener Kreis.

Dann ging sie nach Berlin und musste nach der Machtergreifung Hitlers zurück nach Österreich. Nach dem Anschluss emigrierte sie über die Schweiz, Frankreich und England in die Vereinigten Staaten.

Ihr Atelier in der Buchfeldgasse 6 wurde 1938 von dem Autor Heimito von Doderer übernommen, der bis 1948 Albert Paris Gütersloh als Untermieter aufnahm. Doderer musste das von der Künstlerin aus dem Dachboden gebaute Atelier zurückgeben und bekam im Haus von der Familie Gold eine Untermiete. Malen, Ausstellungen und Kunstunterricht war ihre Beschäftigung auch in Amerika. Sie arbeitete wissenschaftlich an der Analyse der Formen in der Kunst. Nach dem Krieg lebte sie von Wien aus in Südfrankreich (Dieulefit) und Venedig. In Dieulefit und Umgebung entstanden Landschaftsbilder und Porträts.