"Cooler" Platz und dutzende neue Bäume für die Josefstadt

Wunsch nach Begegnungszone

Die Neugestaltung des Platzes ist laut Mickel-Göttfert erst der Anfang. Eine neue Begegnungszone soll die Skodagasse zwischen dem Trude-Waehner-Platz und der Laudongasse aufwerten.

"Die Begegnungszone in der Lange Gasse wird gut angenommen und beim temporären 'coolen' Platzes am Schlesingerplatz diesen Sommer haben wir gesehen, dass sehr viele Menschen – gerade in Zeiten von Corona – unsere Plätze neu für sich entdecken“, sagte Mickel-Göttfert. „Die Skodagasse ist ein beliebtes Wohngrätzl. Mit einer neuen Begegnungszone könnte man diesen Ort noch attraktiver für Anrainerinnen und Anrainer gestalten."

Dutzende Bäume

Neben der geplanten Umgestaltung des Platzes entstehen derzeit in der Josefstadt weitere Baumscheiben: zehn in der Feldgasse, acht in der Laudongasse, 14 in der Blindengasse, drei in der Strozzigasse und drei in der Josefstädterstraße. (Als Baumscheibe bezeichnet man die kleinen grünen Flecken, auf denen Stadtbäume zwischen Fahrbahn und Gehsteig wurzeln.)

Die baulichen Maßnahmen sind laut dem Bezirksbüro bei den meisten Baumscheiben bereits fertig. Bald soll mit der Bepflanzung gestartet werden.