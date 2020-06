Nach zehn Jahren Diskussion: Parkplatz wird zur Grünfläche

Das verrostete Tor steht sperrangelweit offen. Darauf hängt ein Schild, das auf eine Abstellfläche des ARBÖ hinweist. Sechs Autos stehen auf dem Parkplatz, Menschen sind keine zu sehen. Noch kann man sich nicht vorstellen, dass hier auf dem Areal an der Rechten Wienzeile 2 bald eine „grüne Oase“ entstehen soll.

Grünfläche, Hochhaus, Kulturhalle, Parkplatz: Die Diskussionen was mit dem leer stehenden Grundstück auf Höhe der U-Bahnstation Kettenbrückengasse passieren soll, reichen mehr als zehn Jahre zurück. Nun soll die Entscheidung stehen: Der Antrag der Grünen Margareten wurde einstimmig beschlossen, auf das Areal kommt eine Grünanlage. Sitzgelegenheiten für die Anrainer, Pflanzen und Wasserstellen sind geplant.

Wunsch nach Grünfläche

"Ich habe es nicht glauben können, als ich das gehört habe. Ich habe mich so wahnsinnig gefreut", sagt Christa Seewann gegenüber dem KURIER. Sie hatte vor elf Jahren die Bürgerinitiative Rechte Wienzeile gegründet und gegen ein geplantes Hochhaus auf dem Areal demonstriert.

Das Grätzel gilt als einer der Hitzehotspots der Stadt und gleichzeitig ist Margareten einer der Bezirke, die am wenigsten Grünflächen haben. In der großen Bezirksumfrage des KURIER im vergangen Jahr, war in keinem Bezirk der Wunsch nach Grün, so groß wie in Margareten.