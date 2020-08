Gestörte Idylle: Parkplatz- und Müllprobleme am Nussberg

Einen Spritzer in einem der Heurigen in den Wiener Weinbergen genießen – mitten in der Natur – das gehört eindeutig zum Sommer in Wien dazu. Nicht umsonst sind die Weinberge ein beliebtes Ausflugsziel. Tausende Wanderer zieht es am Wochenende in die Idylle – so auch zum Nussberg in Döbling. Doch die Idylle ist nun gestört. Denn: Viele Wanderer fahren mit dem Auto in die Natur.

„Die Situation für Erholungssuchende auf dem Nussberg ist untragbar und sogar gefährlich. So kann es nicht weitergehen“, befindet Michael Jungwirth von der Bürgerinitiative Pro Heiligenstadt. Der Ansturm auf den Nussberg sei auch schon vor der Corona-Krise da gewesen, aber diese habe den Run noch einmal verstärkt.