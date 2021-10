Nur die Harten kommen in den Garten

Patty ist eine 36-jährige Designerin. Sie ist kinderlos, geschieden – und außerdem zweisprachig erzogen. Sie ist Besitzerin einer Dachterrasse. Dort hat man vor allem Bambuspflanzen. Auch im Partygarten von Klemens nebenan gibt es kaum Blumen, sondern nur eine Sitzbank, einen Steinboden und Schilfrohr-Pflanzen. Im Familiengarten nebenan gedeihen hingegen eine Wiese und Bäume.

All das findet man in den Blumengärten Hirschstetten (Donaustadt). Dort gibt es einen Bereich, in dem Besuchern mit klischeehaften Beschreibungen private Gartengestaltungsmöglichkeiten näher gebracht werden. Anhand fiktiver Figuren wie eben Patty und Klemens. Ein skurriles Highlight in der Vielfalt der Gartenanlage.