"9 Plätze – 9 Schätze": Die Finalisten stehen fest

„Viel Wasser und viele Blumen sind wieder mit dabei“, fand Moderatorin Barbara Karlich am Mittwoch bei der Präsentation der Finalisten von „9 Plätze – 9 Schätze“. Zum bereits achten Mal rittern am 26. Oktober (20.15, ORF2) Schönheiten aus den Bundesländern um den Sieg bei dieser Show, „bei der es keine Verlierer gibt“, wie ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz festhielt.

Das ORF-Publikum hatte in den vergangenen Tagen wieder die Möglichkeit, aus 27 Kandidaten neun Finalisten zu wählen. Geworden sind es: die Willersdorfer Schlucht im Burgenland, der Blumenberg Mussen in Kärnten, die Sitzendorfer Kellergasse in Niederösterreich, der Gimbach im Weißenbachtal in Oberösterreich, die Krimmler Wasserfälle in Salzburg, das Handwerkerdörfl in Pichla in der Steiermark, das Gschnitztal in Tirol, der Wiegensee in Vorarlberg und die Blumengärten Hirschstetten in Wien.

Die Finalisten haben wieder „Paten“, die um Moderatoren von „Bundesland heute“ ergänzt sind: Für Wien ist Schauspieler Erwin Steinhauer mit Elisabeth Vogel im Einsatz, für Kärnten Schlagersängerin Melissa Naschenweng und Bernd Radler, für Tirol treten Krimiautor Bernhard Aichner und Katharina Kramer auf.