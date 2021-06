Äußeres Burgtor: Neuer Glanz für alte Helden

Die Ausstellung Nach dem Großen Krieg ist neben dem Papstkreuz zu sehen. Sie beleuchtet den Ersten Weltkrieg aus europäischer Perspektive und seine Nachwirkungen bis heute. Die Ausstellung fragt auch danach, woran Gesellschaften sich erinnern und wie Vergangenheit die Gegenwart prägt.

Das Vermittlungsteam des Hauses der Geschichte Österreich ist während der Ausstellung immer wieder vor Ort am Heldenplatz, lädt zu Kurzführungen ein und steht für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Als geschichtsträchtiger Ort wird dabei auch der Heldenplatz selbst in den Blick genommen: Was genau dort um 1918 geschah – und wofür der Platz bis heute steht.

Donnerstag, 10. Juni 2021, 14.30–17.30 Uhr

Kurzführung um 17.00 Uhr

Sonntag, 13. Juni 2021, 13.30–16.30 Uhr

Kurzführung um 13.30 Uhr

Dienstag, 15. Juni 2021, 11.00–14.00 Uhr

Kurzführung um 13.00 Uhr

Donnerstag, 17. Juni 2021, 14.30–17.30 Uhr

Kurzführung um 17.00 Uhr

Dienstag, 22. Juni 2021, 13.30–16.30 Uhr

Kurzführung um 15.00 Uhr

Freitag, 25. Juni, 14.30–17.30 Uhr

Kurzführung um 15.00 Uhr

Bei Regenwetter entfällt das Programm.