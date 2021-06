Das Ringen um eine Lösung für den Wiener Heldenplatz

Er brüstete sich nach dem „Anschluss“, unter der Figur eine Metallhülse mit einem Bekenntnis zum Nationalsozialismus versteckt zu haben. Dies war bekannt; aber selbst Bundespräsident Heinz Fischer (SPÖ) wehrte sich lange, Nachschau halten zu lassen. Erst seit 2012 herrscht Gewissheit. Seither verzichtet man auf Kranzlegungen.

Im Heldendenkmal gibt es zudem den 1965 errichteten Weiheraum für den Widerstand gegen das NS-Regime. Die Transformationen der Erinnerungskultur seien, so Uhl, dort spurlos vorbeigegangen: „Die Opfer der Shoah und andere Opfergruppen haben in das Gedenken der Republik an diesem zentralen Ort noch keinen Eingang gefunden.“ Es brauche daher eine Neugestaltung – und ein Denkmal der Republik.

Doch es braucht auch ein Nachdenken über den Heldenplatz an sich. Man sinnierte über einen Tiefspeicher für die Nationalbibliothek und eine Tiefgarage, man sinnierte über ein Haus der Geschichte (nun notdürftig in der Neuen Burg untergebracht) – und ein Haus der Zukunft.

2015 installierte der damalige Kulturminister Josef Ostermayer (SPÖ) eine interministerielle Steuerungsgruppe. Das Projekt schlief ein, denn es war klar, dass der Heldenplatz erst nach der Demontage der Parlamentspavillons (2023?) in Angriff genommen werden kann. Mittlerweile ist manches obsolet geworden. Dennoch braucht es eine umfassende Lösung. Dass nun das Burgtor restauriert wird, wirkt daher befremdlich.