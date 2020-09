Eine Wundergarage für den Heldenplatz

„Wir brauchen einen Mobilitäts- und Logistik-Hub“, sagt Biach. Was sich wie ein Begriff aus der Luftfahrt anhört, meint ein multifunktionales Bauwerk. Dort, wo einmal das Bücherlager der Nationalbibliothek – der sogenannte Tiefspeicher – ausgebaut werden soll, solle gleich größer gebaut werden. „Dort sollen Plätze mit Ladeinfrastruktur für E-Autos geschaffen werden“, so Biach. Denn in ganz Wien fehle es an Ladestationen, dabei steige die E-Mobilität weiter an.