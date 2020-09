"Autofreie" Innenstadt: Katholische Aktion gegen Toni Faber

Die Katholische Aktion in der Erzdiözese Wien unterstützt das Fahrverbot, das die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein bald verhängen will - und stützt sich in ihrer Argumentation auf große Worte: Sie zitiert niemand geringeren als Papst Franziskus.

"Die Menschheit ist aufgerufen, sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, Änderungen im Leben, in der Produktion und im Konsum vorzunehmen, um diese Erwärmung zu bekämpfen", habe der Papst vor mehr als fünf Jahren in der Enzyklika "Laudato Si" gefordert. Danach wolle man leben und entscheiden - auch in Sachen Fahrverbot, heißt es in einer Aussendung der Katholischen Aktion.

"Das Konzept einer weitgehend autofreien Innenstadt ist ein wichtiger Schritt zu einer klimagerechteren Stadt", sagt Walter Rijs, Präsident der Katholischen Aktion der Erzdiözese Wien. "Es unsere Aufgabe als Christinnen und Christen solche Initiativen zu unterstützen, egal aus welcher politischen Ecke sie kommen."

Den Papst wähnt die Katholische Aktion also auf ihrer Seite. Definitiv nicht einer Meinung ist man aber mit Toni Faber, dem Dompfarrer im Stephansdom.

Toni Faber ist - in Sachen Fahrverbot - ein Unterstützer Ludwigs: Beide sind von Hebeins Konzept, das eine Verringung des Verkehrs in der Innenstadt bringt, aber zahlreiche und komplizierte Ausnahmen vorsieht, nicht begeistert.

Treffen mit Ludwig

Faber hält mit seiner Meinung auch nicht hinter dem Berg: Schon seit Längerem kritisiert er die Pläne. Unlängst gab es auch ein Treffen mit dem Stadtchef auf dem Stephansplatz, in dem beide vor dem Fahrverbot in der geplanten Form warnten.

Faber fürchtet, dass Gläubige aus anderen Bezirken nicht mehr zum Dom zufahren können und so ihrer "spirituellen Tankstelle" beraubt würden. Nicht nur bei Messen, sondern auch bei anderen kirchlichen Aktivitäten (etwa Flohmärkten oder Feiern) müsse eine Zufahrt mit dem Auto möglich sein.

Bei der Katholischen Aktion sieht man das anders: "Ich freue mich, dass gerade hunderte ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter der Erzdiözese hier lobendes Beispiel sind", sagt Rijs. "Immer mehr kommen mit dem Rad und der überwiegende Teil der Menschen, die am Stephansplatz arbeiten, kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, teilweise über mehr als 50 Kilometer aus weiten Teilen Niederösterreichs."