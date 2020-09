"Autofreie" City: Die Verkehrsbe(un)ruhigung der Unternehmer

Zuletzt war in der Wollzeile aber nicht Vergangenes ein Thema, sondern das, was die Zukunft bringt. Die grün-türkise Ankündigung einer „autofreien Innenstadt“ hat einige der Unternehmer verunsichert. Magdalena Hassan, Obfrau der IG Kaufleute Wollzeile sagt sogar, man sei „alarmiert“ gewesen.

Dass viele Innenstädter alarmiert sind, macht sich derzeit der Bürgermeister zunutze: SPÖ-Chef Michael Ludwig ist – vorsichtig formuliert – unglücklich mit dem Projekt der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.

Darüber, wie es zustande kam (ohne ihn) und darüber, wie das Fahrverbot geregelt sein soll (mit vielen Ausnahmen und keiner Möglichkeit, seine Einhaltung zu kontrollieren). Und so begab sich der Bürgermeister am Freitag auf einen Lokalaugenschein in die Innere Stadt: „Ich will mir ein Bild machen, bevor ich entscheide.“