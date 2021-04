Gemeinderat: Türkise Kritik zu Heumarkt-Studie und grüne Rechenspiele

So hart die Debatten zwischen SPÖ und Grünen in der Causa zuletzt geführt worden, so harmlos ist die Frage, die die pinke Stadtentwicklungssprecherin Selma Arapovic Sima dazu stellen wird: „Wie wird dieser Bürgerbeteiligungsprozess abgewickelt und welche weiteren Schritte sind bis zur Realisierung der Umgestaltung geplant?“

Stadtstraße: "Super-GAU"

Nur noch ein Formalakt ist der Beschluss von 460 Millionen Euro für den Bau der Stadtstraße zwischen der A23 bei Hirschstetten und Aspern. Der zuständige Ausschuss hat das Budget bereits freigegeben – unter großem politischen Getöse.

Während die SPÖ das Projekt unter anderem damit bewirbt, die Ortskerne vor Transit- und Durchzugsverkehr zu retten, orten die Grünen einen „klimapolitischen Super-GAU“.