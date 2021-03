SPÖ-Idee: Wiener Gemeinderäte sollen zu Hause bleiben

Wenn am Mittwoch der Wiener Gemeinderat tagt, dann dürfte so mancher Sitzplatz leer bleiben: Dem Vernehmen nach hat der Gemeinderatsvorsitzende Thomas Reindl (SPÖ) in der Präsidialkonferenz (in der sich die Klubobleute aller Fraktionen treffen und abstimmen) vorgeschlagen, die Zahl der Abgeordneten, die zur Sitzung kommen, zu reduzieren. Und zwar – quer durch alle Parteien – um ein Drittel.

Aber auch eine Redezeitbeschränkung und die Absage der Aktuellen Stunde soll Reindl vorgeschlagen haben. So solle die Gemeinderatssitzung möglichst kurz gehalten werden.

Der Grund: Reindl dürfte der Ansicht sein, dass die Sicherheit angesichts steigender Corona-Zahlen bei Vollbesetzung nicht mehr gewährleistet sei. Auch mangelnde Corona-Disziplin soll der SPÖ-Politiker so manchem seiner Kollegen vorgeworfen haben.

Vereinbarung nötig

Die Anzahl der Abgeordneten zu reduzieren, ist aber nicht so einfach: Es ist rechtlich nämlich nicht möglich, einzelnen Mandataren anzuordnen, der Sitzung fernzubleiben. Was es dazu braucht, ist eine Fraktionsvereinbarung, in der sich die Klubobleute quasi freiwillig darauf verständigen, die Zahl ihrer anwesenden Abgeordneten zu reduzieren. Nicht bei allen Parteien sorgt der Vorstoß für Begeisterung.

Die FPÖ will einer Fraktionsvereinbarung nicht zustimmen, wie Klubchef Maximilian Krauss auf KURIER-Anfrage sagt: Im großen Festsaal, in dem der Gemeinderat tagt, sei es problemlos möglich, die Abstände einzuhalten. „Wir brauchen all unsere Abgeordneten für die Kontrollarbeit“, sagt Krauss. Er wolle zudem „keine falschen Signale“ senden: „Den Menschen zu suggerieren, dass Politiker bei vollen Bezügen einfach daheim bleiben, wäre problematisch.“

Die ÖVP will Reindls Vorschlag zustimmen: Alle türkisen Mandatare seien im Rathaus, aber nur zwei Drittel direkt im Sitzungssaal, sagt ÖVP-Klubchef Markus Wölbitsch auf KURIER-Anfrage. „Für uns ist wegen der steigenden Corona-Zahlen auch eine Beschränkung der Redezeit in Ordnung. Wir legen aber Wert darauf, dass weiter alle parlamentarischen Mittel zur Verfügung stehen.“

Nicht das erste Mal

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Zahl der anwesenden Abgeordneten reduziert wird. Auch zu Beginn der Corona-Krise traf man sich in reduzierter Besetzung. Damals allerdings noch im wesentlich engeren Sitzungssaal. Später übersiedelte man in den Festsaal des Rathauses.

Dem Vernehmen gab es auch damals Ärger: So mancher Mandatar wollte nicht einsehen, warum ausgerechnet er daheim bleiben solle. Auch dass manche Abgeordnete auf der (Besucher-)Galerie statt auf ihren angestammten Sitzplätzen einquartiert wurden, gefiel nicht jedem.

Zuletzt in Erscheinung trat der rote Gemeinderatsvorsitzende übrigens, als er den Zugang der Medien zu den Sitzungen einschränkte. Auch damals ging es um leere Plätze im Gemeinderat. Der KURIER hatte über die mangelnde Sitzungsdisziplin berichtet, was Reindl erzürnte.