Der erste rot-pinke Tanz im Rathaus-Festsaal

In seiner Antrittsrede führt Ludwig noch einmal durch das rot-pinke Regierungsprogramm: Allen voran das 600 Millionen Euro schwere Konjunkturpaket, das die Corona-Folgen lindern soll. Der Bürgermeister rechnet jedoch nicht damit, dass bald wieder Normalität einkehren wird: „Wir durchschreiten eine lange Talsohle.“ Breiten Raum widmet er den geplanten Klimaschutzmaßnahmen, will doch die SPÖ auf diesem Gebiet ihrem grünen Ex-Koalitionspartner in den kommenden Jahren das Wasser abgraben.