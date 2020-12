Stell dir vor, es ist Gemeinderat und fast keiner hört zu

Der Gemeinderat

Der Wiener Gemeinderat besteht aus 100 Abgeordneten, die gleichzeitig auch Abgeordnete zum Landtag sind. Sie sind für eine Legislaturperiode von fünf Jahren gewählt. Ihr Monatslohn beträgt 7.273 Euro brutto

Freies Mandat

Die Abgeordneten haben ein sogenanntes „freies Mandat“. Das heißt, sie können frei über ihr Abstimmungsverhalten entscheiden. De facto herrscht in den Parteien aber ein Klubzwang – Abgeordnete entscheiden also in der Regel nach Fraktionssicht