Gemeinderat: Aus für Luftsteuer-Kontrollen, Go für Lobautunnel

Zuvor steht aber noch eine – coronafreie – Aktuelle Stunde an: Die ÖVP hat sie unter das Motto „Wien braucht mutige und zukunftsweisende Verkehrsprojekte“ gestellt. Die ÖVP wird die Gelegenheit nutzen, um Druck in Sachen Lobautunnel zu machen. Während andere Städte nämlich Umfahrungsstraßen haben, staue sich in Wien der Verkehr durch die Stadt, so die Türkisen.

ÖVP will Bekenntnis zu Tunnel

Sie fordern von Rot-Pink ein klares Bekenntnis zum Lobautunnel. „Er ist ökologisch, ökonomisch und verkehrstechnisch alternativlos“, sagt Klubobmann Markus Wölbitsch.

Die türkise Planungssprecherin Elisabeth Olischar macht unterdessen das Müllaufkommen im öffentlichen Raum zum Thema. Und damit geht es wieder um Corona.

Weil sich die Wiener in der Pandemie vermehrt Speisen zum Mitnehmen holen und zum Beispiel in Parks verzehren, seien die dortigen Mistkübel oft überfüllt, so Olischar. Sie will nun in einer Anfrage wissen, wie die Stadt dieses Problem zu lösen gedenkt.

SPÖ setzt Gebühren aus

Die SPÖ wird die Kritik an den jüngsten Schwerpunktkontrollen zur sogenannten Luftsteuer einfangen. Mehrere Unternehmer hatten sich im KURIER beschwert, dass die Stadt mitten in der Krise verstärkt prüfte, ob sie für Blumentöpfe, Schilder und Lampen im öffentlichen Raum die vorgeschriebene Gebühr bezahlen.