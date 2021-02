Gemeinderat: Ludwig verteidigt Nevrivy, Mandatare genehmigen sich Laptops

Wien internAlle haben seit Jahren gewusst, dass die Wiener Linien ein Grundstück neben der Remise in Kagran kaufen und bebauen wollen. Mit dieser Argumentation verteidigte sich der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ), nachdem Ermittlungen wegen eines Grundstücksdeals im Jahr 2017 gegen ihn bekannt geworden waren. Und so hat ihn auch Bürgermeister Michael Ludwig am Donnerstag im Gemeinderat in Schutz genommen – wobei Ludwig dabei viel konkreter wurde als Nevrivy bisher.