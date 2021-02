Aufruhr im Regierungsviertel: Wenn der Staatsanwalt viermal klingelt

Die Verfassungshüter, die sich gerade zu ihrer Frühjahrssession versammelt hatten, verbaten sich am Donnerstag übrigens die justizielle „Amtshandlung“ in ihren heiligen Hallen, die Übergabe des Notebooks musste in Brandstetters Privatkanzlei stattfinden.

Was ist da los? Erleben wir einen Krieg zwischen Politik und Justiz? Oder ist Österreich wirklich so korrupt und verfilzt, wie es angesichts der vielen Ermittlungen den Anschein hat?

Eines kann man sagen: Ein akkordierter Gegenschlag der Justiz gegen die Politik ist das nicht. Tatsache ist vielmehr: Es sind zwei voneinander unabhängige Ermittlungen im Gang.

Die eine betrifft die „Strafsache Strache“, wie es im Briefkopf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft heißt. Infolge des Ibiza-Videos (Strache: „Novomatic zahlt alle“) ermittelt die WKStA, ob die ÖVP als Gegenleistung für ein Spenden-angebot bei italienischen Behörden interveniert hat, damit Novomatic dort weniger Steuern zahlen muss (siehe Story rechts). Die ÖVP dementiert sowohl eine Intervention als auch den Erhalt einer Spende.