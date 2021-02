Brisant: Wieder Razzia bei Investor Tojner

Auslöser der Ermittlungen waren drei Anzeigen vom burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wegen des Verdachts der Untreue und des schweren Betrugs.

Das Land behauptet, dass es in den Gemeinnützigkeitsaberkennungsverfahren viel zu niedrige Abschlagszahlungen erhalten habe. Der Schaden wird mit bis zu 100 Millionen Euro beziffert. Tojner bestreitet die Vorwürfe.

Bereits am 25. Juni 2019 hatte die WKStA an 50 Standorten, darunter in Tojners Wiener Konzernzentrale, Razzien durchgeführt. Am 22. Juli des Vorjahres gab es weitere Durchsuchungen. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft auch Immobilienvermögen Tojners im Wert von rund 140 Millionen Euro beschlagnahmt.

Laut Aktenlage wird Tojner vom einem früheren Treuhänder und auch vom Immobilienunternehmer Günter Kerbler belastet, dem er eine Reihe von Liegenschaften aus dem Portfolio der Wohnbaugesellschaften Riedenhof und Gesfö verkaufte. Durch die Aussagen Kerblers soll sich der Verdacht „gegen eine Personengruppe um Tojner“ massiv erhärtet haben“, heißt es im Bericht der Ermittler.