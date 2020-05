Grüne: U-Ausschuss soll Causa Tojner klären

Die Grünen wollen, dass sich der Burgenländische Landtag der Causa um die ehemals gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften Pannonia, Riedenhof und Gesfö annimmt. „Letztendlich führt bei so einem Rechnungshofbericht kein Weg an einem Untersuchungsausschuss vorbei“, sagte Landessprecherin Regina Petrik am Mittwoch in Eisenstadt. Den Antrag dazu wolle man nach Abschluss der Verfassungsgespräche stellen.

Wie berichtet, hatte der Landesrechnungshof in der Vorwoche in einem 120-seitigen Bericht moniert, das Burgenland sei beim Verfahren zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit der drei Gesellschaften in den Jahren 2012 bis 2016 „sorglos und nachlässig“ vorgegangen.