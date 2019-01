Land Burgenland zeigt Heumarkt-Investor Tojner an

Tojner und auch der ehemalige Geschäftsführer der beiden Wohnbauträger wiesen die Vorwürfe zurück. " Michael Tojner war weder zum Zeitpunkt des Entzuges der Gemeinnützigkeit und auch nicht vorher weder direkt noch indirekt Gesellschafter der Gesellschaften Riedenhof und Gesfö. Er war weder Geschäftsführer, Aufsichtsrat, noch in sonst einer anderen Organstellung tätig", hieß es in einer Stellungnahme. Erst im März 2017 - also lange nach dem Entzug der Gemeinnützigkeit - habe Tojner "Reste" der Gesellschaften erworben und in seine Firmengruppe integriert.

Die Sachverhaltsdarstellung sei "nicht nachvollziehbar", weil "weder Michael Tojner noch eine ihm zuzurechnende Firma in den Aberkennungsprozess involviert war". "Eine Kausalität zu einem wie auch immer 'berechneten' Schaden herzustellen ist daher nicht nachvollziehbar und kann nur dazu angetan sein, politische Interessen zu transportieren", teilte Tojners Büro mit. Man werde sich mit allen juristischen Mitteln gegen die Vorwürfe wehren.