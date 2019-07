Knalleffekt: Tojners Immobilien um 140 Millionen Euro beschlagnahmt

Und weiter heißt es: „Dem Beschuldigten Michael Tojner sowie dem Verantwortlichen der Gesfö Bau- und SiedlungsgesellschaftmbH, der Wertinvest Immobilientreuhand GmbH, der Corus Immobilienentwicklung GmbH & Co KG und der Saltus Immobilienentwicklung GmbH & Co KG, die in seinem Eigentum stehen, wird somit verboten, die genannten Liegenschaften zu veräußern, zu belasten oder zu verpfänden“. Der 47-seitige Gerichtsbeschluss liegt dem KURIER vor.

140 Millionen Euro

„Die Beschlagnahme ist aufzuheben, sofern ein Geldbetrag in Höhe von 140 Millionen Euro bei Gericht hinterlegt wird.“ Die Beschlagnahmen werden in den Grundbucheinträge der jeweiligen Liegenschaften vermerkt.