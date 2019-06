Groß angelegte Razzia in der Konzernzentrale des Investors Tojner

Im Umfeld des umstrittenen Investors Michael Tojner sollen derzeit in drei Bundesländern Hausdurchsuchungen laufen, wie dem KURIER von zwei unabhängigen Quellen bestätigt wurde. Die Polizei wollte dazu vorerst nichts sagen und verwies auf die Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA).

Das Land Burgenland hat Tojner und vier weitere Personen wegen des Verdachts der Untreue und des gewerbsmäßigen Betrugs bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) angezeigt. Tojner bestreitet alle Vorwürfe und kündigte via KURIER zuletzt Amtshaftungsklagen an. Offenbar finden die Durchsuchungen wegen dieser Causa statt. Bereits am Montag war erstaunlicherweise aus Anwaltskreisen zu hören, dass in Kürze eine Razzia geplant sei.

Aktuell wird derzeit unter anderem die Firmenzentrale in der Wiener Mariahilfer Straße 1 von Beamten der Polizei und der WKStA durchsucht, wie Insider bestätigen.