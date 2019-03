Nach Betrugsanzeige: Investor Tojner kontert Doskozil mit Amtshaftungsklage

„Müssen uns wehren“

„Wir müssen uns gegen falsche Behauptungen wehren und müssen eine Amtshaftungsklage gegen das Land Burgenland einbringen. Es geht hier um eine massive Kredit- und Rufschädigung“, sagt Michael Tojner im Gespräch mit dem KURIER. „Wir haben uns bemüht, mit dem Land darüber zu reden, aber es ist uns bisher nicht gelungen.“ Und Tojner ist sichtlich verärgert: „Ich saß im Dezember mit Hans Peter im Beirat von Rapid Wien, da wäre es wohl normal gewesen, zu sagen, da gibt es zwei Themen, wir setzen uns zusammen und schauen, was wir machen.“ Die Anzeige hält er für ein fieses Foul. Hätte er gewusst, was in dieser Sache auf ihn zukommt, sagt Tojner, hätte er die beiden Gesellschaften nicht übernommen.

