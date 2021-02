Gemeinderat: Grüner darf nicht zur Causa Nevrivy fragen, die FPÖ schon

Der grüne Klubchef David Ellensohn wollte von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wissen, was er in seiner Funktion als Stadtchef bisher in der Causa unternommen habe. Seine Frage reichte er vorschriftsgemäß vorab in der zuständigen Kanzlei ein.

"Bockiges" Rathaus

Gemeinderatsvorsitzender Thomas Reindl (SPÖ) lässt sie nun nicht zu: Die Frage gehe „in Richtung des Strafakts“ und betreffe damit eine Bundessache, heißt es aus dem SPÖ-Klub.

Das Fragerecht der Mandatare umfasst laut Stadtverfassung allerdings nur "Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde". Die Argumentation bekamen die Grünen auch schon bei der Ablehnung ihrer Dringlichen Anfrage zu hören.