Türkise Sorgen um das Schicksal der Schani- und Kleingärten

Um leistbares Mieten geht es den Grünen: In einem Resolutionsantrag wird Gemeinderat Ömer Öztas verlangen, dass die Stadt einen Wohnkautionsfonds einrichtet. Die Idee dahinter: Wer eine Wohnung mieten will und Probleme hat, die Kaution aufzutreiben, soll sich die benötigte Summe bei dem Fonds ausleihen können. In Graz existiert ein derartiger Fonds bereits. Davon profitieren würden vor allem junge Menschen und Jungfamilien, heißt es in dem Antrag. Bürger haben im Sommer in einer Petition an den Gemeinderat einen derartigen Fonds gefordert– auf Initiative eines Aktivisten der Partei ANDAS. Die Petition wurde damals abgelehnt – nun findet das Anliegen eben über einen anderen Kanal seinen Weg ins Rathaus.