Wiener Markthalle: Ein Beteiligungsprozess und ein rot-grüner Zahlenkrieg

Auch Sima hat in der Zwischenzeit eine Umfrage hervorgekramt – mit komplett anderem Ergebnis: In einer Online-Befragung unter 500 Wienern befanden rund 70 Prozent die „Idee einer Markthalle und die Neugestaltung des Platzes alles in allem“ eher gut oder sehr gut.

Schwierige Bedingungen

Ginge es nach den Grünen, würde der Parkplatz übrigens zu einem Park umgebaut.