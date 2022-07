Warum Rudolf Obauer Regionalität nicht nur gut findet

Rückblick

Einerseits als eine Art Rückblick auf vierzig Jahre Gastronomie. „Mein Bruder ist 69, ich bin 62. Wir kommen auch in die Jahre. Dieses Buch soll zeigen, dass die sogenannte Haubenküche ganz normal ist.“ So normal, dass Gerichte wie „Lungauer Eachtling mit Brennesseltopfen“ (Lungauer Erdäpfel sind eine geschützte Marke, Anm.) mit der gleichen Selbstverständlichkeit zelebriert werden wie „Steinbutt mit Pilzen und Gänseleber“. „Die Rezepte sind ja wirklich so, dass es jeder machen kann. Und Erdäpfel kennt jeder.“ Gewürzt mit Leindotteröl, Steinklee und Fichtenwipfelsirup, wird aus an sich schlichten Erdäpfeln mit Kräutertopfen etwas Neues. „Da kann man zeigen, dass man mit anderen Kräutern, Gewürzen und Erdäpfelsorten ein anderes Geschmackserlebnis zusammenbringt.“

Keine Berührungsängste

Die Obauer-Philosophie beinhaltet auch, keine Berührungsängste zu haben. Vor Exotischem etwa. Oder – vermeintlich – Exklusivem, wie etwa Gänseleber. Rudolf Obauer erklärt das mit Abwechslung, die für beide Seiten, Gast und Koch, befriedigend sei. „Wir haben genauso Hirschleber, Kalbsleber. Aber wir haben eben auch Gänseleber.“ Das Buch sei auch „aus einem gewissen Ärger heraus“ entstanden. „Dass derzeit alles in das Regionale hineingedroschen wird. Wenn man in jedem Wirtshaus das Gleiche bekommt, hat der Gast auch einmal genug. Warum soll man Bewährtes wieder auseinanderdividieren?“

Die Küche sei ohnehin das beste Beispiel, dass Integration funktionieren kann. „Lammgulasch und Lammcurry, die vertragen sich. Wenn die Dosis stimmt. Das sieht man auch immer wieder in unserer Küche. Und es ist ja kein großer Unterschied, ob ich Sauerkraut oder Kimchi mache. Im Grunde ist das nichts anderes, nur dass zum Kimchi Chili dazukommt und es schärfer ist.“

Buchtipp:

„Total Obauer! Große Küche aus Österreich“ von Rudolf Obauer, 288 Seiten, 32,90 Euro, erscheint am 4. Juli 2022