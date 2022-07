Neue Studie: Fachmarktzentren wachsen weiter

Steigende Preise, Personalmangel und Inflation – das sind nur einige Gründe, die dem Handel österreichweit Kopfzerbrechen bereiten. „Der Handel kämpft mit vielen fundamentalen Krisen“, erklärte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Doch trotz dieser Entwicklung und der bundesweiten Bemühungen um eine Dezimierung der Zuwächse bei den Verkaufsflächen sind Fachmarktgebiete und Retail-Parks in den letzten drei Jahren weiter gewachsen. Das hat eine Studie von Standort+Markt (S+M), die dieser Tage vom Handelsverband präsentiert wurde, ergeben.

Zur bereits bestehenden Fläche sind in den vergangenen drei Jahren weitere 300.000 Quadratmeter dazugekommen. Insgesamt gibt es damit in Österreich 6,4 Millionen Quadratmeter Gesamtverkaufsfläche. „Die Fachmarktagglomerationen sind die stillen Gewinner der Krise“, so S+M-Geschäftsführer Hannes Lindner.