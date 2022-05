Fast so viele Shopping Center (m²) wie Burgenländer

Trotz der höchsten Leerstandsquote aller Bundesländer werden weiter Shopping Center gebaut: eo Park in Oberwart eröffnet, neue Projekte in Oberpullendorf und Fotovoltaik in Parndorf

von Michael Pekovics, Claudia Koglbauer-Schöll