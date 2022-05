Mastjahr: Wenn Bäume um die Wette blühen

Lebensbedrohlich sei das für den Baum noch nicht, betont Stummer. Allerdings kostet die massenhafte Samenproduktion viel Energie; Energie, die dem Baum wiederum zum Wachsen fehlt.

Mastjahre lassen sich an den Jahrringen der Baumstämme ablesen: Ist der Ring eines niederschlagsreichen Jahres rund fünf Millimeter dick, so sind es in einem Mastjahr nur in etwa 2,5 Millimeter. Das hat Folgen für die Holzwirtschaft. „Kein anderes Produkt hat eine so lange Vorlaufzeit wie Holz. Bei einer Fichte sind es 70 bis 80 Jahre bis zur Schlägerung, bei einer Eiche können es 140 Jahre sein“, erklärt Stummer.