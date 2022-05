Burgenland: See-Fahrer sitzen auf dem Trockenen

Voriges Jahr sind am einzigen größeren Strand auf der ungarischen Seite des Neusiedler Sees die Bagger aufgefahren. In Fertörákos wird ein Luxushotel mit 100 Betten und Jachthafen gebaut.

Das Projekt soll Gerüchten zufolge die Idee von Ráhel Orbán, der Tochter des ungarischen Ministerpräsidenten, gewesen sein. István Tiborcz, Viktor Orbáns Schwiegersohn, ist über eine AG am Hotelbau beteiligt.

Naturschutzorganisationen laufen Sturm gegen das Projekt, das mehr als 100 Hektar Naturfläche im Welterbegebiet versiegeln würde. Vehement wird eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung gefordert.

Die Proteste von offizieller burgenländischer Seite gegen die ungarische Bautätigkeiten halten sich hingegen in Grenzen. Was hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wird: Kommt man Orbán bei seinem Prestigeprojekt nicht in die Quere, wird er wohl auch eher bereit sein, den Wasserhahn aus der Moson-Donau in den See aufzudrehen. Schließlich will man wohl auch in Fertörákos nicht schon bei der Eröffnung des Hotels auf dem Trockenen sitzen.