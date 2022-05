Wo es im Burgenland die billigsten und teuersten Häuser gibt

Oberpullendorf: Sparen beim Hauskauf

Wer sparen will, sucht im Bezirk Oberpullendorf. Denn jedes vierte Haus wurde um unter 55.000 Euro verkauft. Auch für Renovierer gibt es hier immer wieder die Chance, auf Schnäppchenjagd zu gehen. Der durchschnittliche Preis liegt bei 117.138 Euro.

Oberwart: Große Nachfrage im Süden

Den höchsten absoluten Wert bei Käufen im Burgenland weist der Bezirk Oberwart auf. Ganze 147 Einfamilienhäuser wechselten hier den Besitzer. Das sind um 29 mehr als noch im Vorjahr – der höchste Wert seit 2016 und um acht mehr als im Bezirk Eisenstadt und Rust. Weiters stieg auch der typische Preis eines Kaufobjekts auf 127.269 Euro (Plus von 20,4 Prozent zum Vorjahr) an.

Güssing liegt im Schnitt

Relativ genau an den Burgenlandschnitt hielt sich der Bezirk Güssing. Während die Anzahl der gekauften Einfamilienhäuser um neun Prozent (auf 97) stieg, wuchs der Gesamtwert der veräußerten Objekte um 17,8 Prozent (auf 14 Millionen Euro) an. Typischerweise zahlt man beim Kauf eines Einfamilienhauses 138.419 Euro, was eine Steigerung von 10,8 Prozent im Vergleich bedeutet. Interessant: Jedes vierte Haus wechselte für weniger als 90.000 Euro den Besitzer.

Jennersdorf immer begehrter

Das zweitbeste Resultat seiner Geschichte weist der südlichste Bezirk des Landes auf. 71 Einfamilienhäuser wechselten im vergangenen Jahr ihren Besitzer, was eine Steigerung von 36,5 Prozent bedeutet – im Vergleich dazu liegt der Burgenlandschnitt bei einem Plus von 3,9 Prozent. Was jedoch auch mit der geringsten Anzahl an veräußerten Häusern, nämlich 71, zusammenhängt. Ein durchschnittliches Haus kostet im Bezirk Jennersdorf 154.420 Euro.