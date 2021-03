Jetzt explodieren die Immobilienpreise

Noch deutlicher werden die steigenden Immobilienpreise bei einem Fünf-Jahres-Vergleich. Da hat das Burgenland in Summe den dritthöchsten prozentuellen Wertzuwachs der Immobilienverkäufe aller Bundesländer erreicht (plus 63,6 Prozent) – und das trotz der vergleichsweise geringen Anzahl von Verkäufen. Die Bandbreite reicht von plus 34,8 Prozent in Eisenstadt-Umgebung über plus 74,3 Prozent in Mattersburg bis hin zu einer beinahe Verdoppelung in Neusiedl am See.