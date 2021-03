Kellerstöckl: „Idylle am Weinberg ist gefährdet“

Er kritisiert die Vorgehensweise des Landes. Denn im Juni 2020 wurde darüber mit den Gemeinden verhandelt, „jetzt neun Monate später haben wir den Entwurf bekommen und unsere Anliegen werden nicht berücksichtigt“, meint Sulyok.

Sein Amtskollege von der SPÖ in Rechnitz, Martin Kramelhofer, will sich noch nicht zur neuen Ordnung äußern. „Für Rechnitz passt es noch nicht so richtig“, meint er. Im Büro des zuständigen Landesrats Heinrich Dorner versteht man die Problematik nicht: „Es waren alle Gemeinden in den Entscheidungsprozess eingebunden.“

Die Richtlinie soll jedenfalls in den nächsten Wochen im Land beschlossen werden. Außerdem braucht es Gemeinderatsbeschlüsse in den Orten, damit sie in Kraft tritt.