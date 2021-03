Sehnsucht nach dem Leben auf dem Land

Niedrige Preise

808 Hauptwohnsitzer und 297 Personen mit Nebenwohnsitz waren im Juni 2020 in der Gemeinde gemeldet. Am 1. Jänner dieses Jahres waren es bereits 834 Haupt- und 310 Nebenwohnsitzer. Auch wenn die Steigerung in absoluten Zahlen nicht so hoch scheint, sei der Anstieg für die kleine Gemeinde doch beachtlich und zeige die generelle Tendenz für das Südburgenland, meint Müller. „Die Grundstückspreise sind bei uns noch relativ günstig.“ Zwischen zwölf und 20 Euro kostet der Quadratmeter im Privatkauf in seiner Gemeinde. „Auch die Nähe zu den Thermen Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach ist ein Vorteil.“ Nach einem Wohnsitz umsehen würden sich vor allem ältere Personen, aber auch jüngere, die sich zum Beispiel für Tierhaltung interessieren.

So plant etwa das Ehepaar Magner aus Salzburg in ihrer Pension ganz nach Weiden zu übersiedeln. „Während des Lockdowns waren wir schon oft hier“, sagt die 58-jährige Krankenschwester. Der Garten im Burgenland sei nur ein Vorteil gegenüber Salzburg, ein anderer die „Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft“.

Die mittelburgenländische Gemeinde Stoob wurde gar vor Kurzem von der Immobilien-Plattform „findmyhome“ zu einer der Top-Wunschlagen Österreichs gekürt. Laut Bürgermeister Bruno Stutzenstein (SPÖ) sind beinahe alle neu errichteten Wohnungen, Reihenhäuser und Bauplätze vergeben. Die gute Verkehrsanbindung zur S31, die Infrastruktur der nahen Bezirkshauptstadt Oberpullendorf sowie erschwingliche Preise seien ausschlaggebende Kriterien.