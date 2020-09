Trotz Corona: Plus bei Immobilienverkäufen im ersten Halbjahr

Nach einem "extrem starken Start" im Jänner und einem "überraschend guten" Februar folgte der schwächste Monat März - mit dem behördlich verfügten Shutdown zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ab Mitte des Monats kam auch der Immobilienmarkt kurzzeitig zum Stillstand.

In Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg lagen die Verkäufe heuer zwischen Jänner und Juni dennoch vorerst sogar über der Vergleichsperiode im Rekordjahr 2018. Der Wert der in der Steiermark gehandelten Immobilien erreichte - nach einer Explosion im Vorjahr - wieder das Niveau von vor zwei Jahren. Am höchsten war die prozentuelle Steigerung in Oberösterreich und in Salzburg.

Die meisten Transaktionen gab es heuer im ersten Corona-Halbjahr in Niederösterreich vor Wien und Steiermark. Wertmäßig führt allerdings die Bundeshauptstadt mit mehr Umsatz als die beiden nachfolgenden Bundesländer Niederösterreich und Oberösterreich zusammen. Die Steiermark rangierte dahinter auf Platz vier. Der teuerste Immo-Verkauf des ersten Halbjahres ging in Salzburg über die Bühne - dort wechselte ein Bürogebäude um 89 Mio. Euro den Eigentümer.

Den Immobilienmarkt regelrecht "befeuert" hätten heuer in den ersten sechs Monaten die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich: Von den 3.131 Verkäufen, die 2020 mehr als 2019 verbüchert wurden, lagen 37,3 Prozent in Salzburg (1.169) und 26,4 Prozent in Oberösterreich (826). Damit hätten stemmten sie mengenmäßig fast zwei Drittel des österreichischen Gesamtwachstums.

Wien verzeichnete 732 Mehrverkäufe, Vorarlberg 327, die Steiermark 162, Kärnten und Niederösterreich jeweils 136 und Tirol 73. Im Burgenland hingegen kam es zu 430 Immobilienverbücherungen weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Immo-Verkaufsumsätze "gedämpft" habe die Steiermark: Nach dem Rekordwert von 2019 mit 2,24 Mrd. Euro habe sich das Bundesland mit einem Volumen von 1,87 Mrd. Euro etwas über dem Umsatz von 2018 eingependelt: Die fehlenden 369 Mio. Euro drückten schwer auf das Bundesergebnis, resümierte Remax. Da fielen die fehlenden 35 Mio. Euro in Wien und die 18 Mio. Euro im Burgenland kaum ins Gewicht.

Bei den Verkaufsvolumina am meisten zulegen konnten die Bundesländer Oberösterreich (plus 170 Mio. Euro), Salzburg (plus 115 Mio. Euro) und Vorarlberg (plus 62 Mio. Euro).