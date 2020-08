Österreichs Immo-Markt litt durch Corona weniger stark als andere

Im ersten Halbjahr wurden laut CBRE in heimische Immobilien rund 1,6 Mrd. Euro investiert, um 30 Prozent weniger als voriges Jahr - zwei Drittel der Investments seien in Wien erfolgt. Beliebteste Assetklasse seien mit 34 Prozent der Transaktionsvolumina Wohnimmobilien gewesen - das werde auch weiter so bleiben. Bis Jahresende dürften rund 3,5 Mrd. Euro in heimische Gewerbeimmobilien aller Sektoren durch Institutionelle investiert werden, so die Experten.

Österreich sei für Immo-Investments nach wie vor ein sicherer Hafen - das zeige auch der hohe Anteil ausländischer Investoren von 71 Prozent und der relativ geringe Rückgang von 16 Prozent beim Investmentvolumen im zweiten Quartal gegenüber dem gleichen Zeitraum 2019. Auch Befürchtungen, die Krise könnte sich massiv auf das Preisgefüge bzw. die Renditen auswirken, hätten sich nur teils bewahrheitet, so Managing Director Andreas Ridder.